Aspect très sympa, l'environnement applicatif de la simulation reproduit fidèlement celui de notre vie de tous les jours. On retrouve « Emails », « Pims » (l'équivalent de Teams), les réseaux sociaux « Y » (pour X) et « Instagrum » (vous l'avez, celui-ci), en plus du fil d'actualités mélangeant vrais articles et contenus fictifs liés à l'attaque. L'application « Documents » est aussi créée, tout comme l'« Annuaire », une obligation de NIS2 pour les contacts de crise ; et « Main Courante ». Cette dernière est l'équivalent du journal de bord, le lieu où on trace tout ce qui se passe dans l'événement.