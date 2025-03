Une fois l'accès initial obtenu, les acteurs de Medusa utilisent des outils légitimes comme Advanced IP Scanner et SoftPerfect Network Scanner pour l'énumération du réseau et des systèmes. Ils exploitent PowerShell et Windows Command Prompt pour naviguer dans le réseau et explorer les systèmes de fichiers. Cette technique dite « living off the land » rend leur détection particulièrement difficile, car elle se confond avec des activités informatiques légitimes.