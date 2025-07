Google a récemment étendu les albums animés de Memories à un plus grand nombre d’appareils. Cela inclut désormais les téléviseurs connectés, mais aussi les tablettes, les réfrigérateurs intelligents et les cadres photo numériques. Sur Google Photos, cette nouvelle fonctionnalité Remix n’est pas encore disponible pour l’ensemble des utilisateurs ; elle est actuellement en phase de test et son déploiement n’a pas encore été confirmé.

L'application a récemment connu un certain nombre de changements, à commencer par une interface modernisée, organisée autour du design Material 3 Expressive ou l'arrivée du dark mode sur la web app. Google a également revu les outils d’édition, lesquels s’appuient davantage sur l’AI, que ce soit pour proposer des suggestions automatiques et des fonctionnalités comme la modification de l’arrière-plan ou l’amélioration ciblée des images. En parallèle, le partage des albums a été simplifié avec l’ajout du QR code, tandis que la gestion intelligente des photos (reconnaissance faciale, tri automatique, suppression de doublons) s’est perfectionnée. Surtout, Google Photos cessera de dégrader la qualité des images sur ses serveurs et introduit un mode Ultra HDR.