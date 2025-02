Google prévoit désormais d’élargir la prise en charge de ses Memories à un plus grand nombre d’appareils. Cette expansion inclut désormais les téléviseurs connectés, mais aussi les tablettes, les réfrigérateurs intelligents et les cadres photo numériques. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de visualiser leurs albums sur des écrans plus grands. N'importe quel appareil muni d'un écran relié à internet pourrait ainsi possiblement afficher vos souvenirs Google Photos. Le retour des bonnes vieilles soirées diapo donc, mais plus connectées et modernes.

En intégrant ces nouvelles fonctionnalités sur des appareils variés, Google Photos s’inscrit dans une logique d’ambient computing, où les contenus numériques s’intègrent harmonieusement dans l’environnement domestique et par extension dans notre vie quotidienne et familiale.

Bien que le moteur de recherche n’ait pas encore précisé le calendrier exact ni la liste des appareils éligibles, les mises à jour régulières du service laissent présager un déploiement dans un futur proche, qui pourrait prendre plusieurs semaines avant de toucher l'ensemble des utilisateurs.