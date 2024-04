Google Photos va bientôt vous aider à y voir plus clair, pour moins vous encombrer de Mèmes et autres GIF

En plus de cette fonctionnalité de masquage, Google travaille également sur une refonte de l'interface de la section « Souvenirs » dans l'application Google Photos, comme rapporté par l'utilisateur Assemble Debug sur X.com. L'objectif est vraisemblablement de rendre cette section plus attrayante et intuitive, en permettant aux utilisateurs de revivre leurs moments préférés de manière plus immersive et interactive que par le passé.

En l'état actuel des choses, cette refonte ne semble cependant pas faire l'unanimité auprès de nos confrères d'Android Police, qui, pour l'instant du moins, jugent cette nouvelle interface moins ergonomique.