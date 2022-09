Google Photos va améliorer vos Souvenirs

Le logiciel de stockage photo se met à jour avec de nouvelles manières de visualiser vos plus belles photos de vacances ou de sorties entre amis.

Les smartphones spécialisés dans la photo nous poussent à prendre des centaines, voire des milliers de clichés chaque année et il est bien souvent impossible de retrouver ses plus belles images au fil des mois.

Des souvenirs pour retrouver ses plus beaux clichés parmi des milliers de photos stockées

Le géant de la recherche a annoncé ces dernières heures une mise à jour de son application Google Photos à la fois sur iOS et Android qui a pour but d'enrichir sensiblement cette fonctionnalité « Souvenirs » avec de nouvelles options de présentation.