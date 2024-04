Android : Google Photos va bientôt intégrer une fonction pour économiser de l'espace de stockage sur votre téléphone

Les smartphones récents sont capables de capturer des photos et vidéos de très bonne qualité, mais la taille de tels fichiers a explosé au cours des dernières années. Pour rester dans la limite des 15 Go de stockage autorisés, de nombreux utilisateurs doivent supprimer des fichiers ou les transférer ailleurs.

Une autre option est d'accepter de passer à la caisse. L'abonnement Google One permet d'augmenter le volume de stockage maximum à 100 Go (19,99 euros par an), à 200 Go (29,99 euros annuels), à 2 To (99,99 euros par an) ou à 5 To (249,99 euros annuels).