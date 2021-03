Google change de discours sur la qualité de Google Photos en version gratuite

Google Photos s'est démarqué pendant des années en proposant de mettre en ligne gratuitement des images jusqu'à 16 MP avec un redimensionnement automatique lorsque celles-ci sont plus grandes. Prochainement, ces clichés exploiteront l'espace alloué gratuitement. Selon Sandisk, une image de 16 MP pèse environ 4,8 Mo. 15 Go permettent alors de stocker 3 125 photos, à condition bien sûr d'utiliser un compte dédié sans profiter des autres services.

À partir du mois de juin, il ne sera plus possible de mettre en ligne des photos en Haute Qualité sans utiliser son quota d'espace gratuit alloué de 15 Go. La firme de Mountain View souhaite en effet multiplier les abonnements pour son offre de stockage premium Google One, facturée à partir de 1,99 euro pour 100 Go de stockage.

Google explique dans ce message que « la qualité originale préserve davantage de détails et vous permet de zoomer, de recadrer et d'imprimer des photos avec moins de pixellisation ».