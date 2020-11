Google Photos : bientôt la fin du stockage illimité, sauf pour les Pixel

Notons toutefois que les détenteurs d'un smartphone Pixel (1 à 5) ne sont pas affectés par ce changement. Il leur sera ainsi toujours possible de profiter du stockage gratuit des photos en Haute Qualité même après le 1er juin 2020.

Sans plus de précisions, la société explique que 80 % des autres utilisateurs, devrait profiter en moyenne de « trois années » d'utilisation sur ces 15 Go. Mais bien entendu cela dépend de vos usages, du nombre d'email que vous recevez chaque jour, du nombre de photo enregistrées et du quota déjà utilisé au sein de Google Drive…

D'autant qu'en cette période un peu spéciale où le télétravail est de mise, la création, le stockage et le partage de documents via Google Drive pourrait tendre à augmenter, empiétant ainsi sur ces 15 Go gratuits.

Notons toutefois que, dans une FAQ officielle, Google sous-entend que l'option Haute Qualité permettant de compresser les médias sera toujours disponible.

Entre le lancement de services exclusifs comme un VPN ou des outils d'éditions de photos il semblerait en tout cas que Google soit déterminé à mettre en avant son offre Google One. Rappelons que celle-ci commence à 1,99 € par mois ou 19,99 € par an avec 100 Go d'espace disque (non cumulable avec les 15 Go gratuits)…