Google ouvre son outil d'analyse du Dark Web à tous les comptes gratuits

Google One propose de nombreuses fonctionnalités inédites. Parmi celles-ci, « rapport sur le Dark Web ». Cette dernière permet au propriétaire d'un compte Google One de rechercher au sein du dark web pour savoir si ses informations personnelles se trouvent dans les fuites et les bases de données proposées au sein de ce monde sous-terrain.

Une fonction qui va être beaucoup plus disponible prochainement. En effet, un message vient d'apparaître sur l'interface des abonnés Google One, un message leur indiquant que « le rapport sur le dark web ne sera plus disponible dans Google One à partir de la fin du mois de juillet. »