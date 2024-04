La hausse de la cybercriminalité n'est pas un fantasme : les piratages par malwares ont été multipliés par 7 depuis 2020

Pour compléter ce que nous disions sur les données volées, on retrouve parmi elles des identifiants qui ouvrent un accès à des comptes de services bancaires en ligne, de réseaux sociaux, et de portefeuilles de cryptomonnaies. Pour ce qui est des entreprises, on peut ajouter des services comme les systèmes internes et les e-mails. Le nombre de sites dont les informations d'identification ont été compromises ces cinq dernières années atteindrait les 443 000, selon Kaspersky.