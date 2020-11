Le VPN de Google One en cours de déploiement aux États-Unis, bientôt chez nous ?

Google a enrichi son offre Google One en y incluant un service VPN pour les smartphones Android. Plus précisément, il s'agit de la formule facturée à 9,99 dollars par mois (9,99 euros en France ou 99,99 euros par an). Cette dernière inclut 2 To de stockage partagés entre Gmail, Google Drive et Google Photos, la possibilité d'ajouter jusqu'à 5 membres de sa famille ainsi que quelques autres avantages comme un support utilisateur prioritaire.