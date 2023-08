Google Photos : sa nouvelle fonctionnalité de sauvegarde va vous enchanter

Il y a quelques jours, la version web de Google Photos accueillait une toute nouvelle interface pensée pour simplifier vos retouches photo. De fil en aiguille, Google propose de nouvelles mises à jour afin d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur de son service de stockage photo en ligne. Quelques semaines auparavant, ce dernier s'était notamment doté d'une fonctionnalité de recherche plus puissante et plus intelligente, capable de répondre à des requêtes plus complexes.