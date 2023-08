La nouvelle interface de Google Photos va grandement simplifier vos retouches photo sur ordinateur

Le site 9to5Google nous apprend que la firme de Mountain View a récemment mis à jour son application Google Photos. Sur le Web, celle-ci vous permettra dorénavant de jouir d'une interface d'édition beaucoup plus claire et ergonomique. L'onglet « Suggestions » apparaîtra en premier et vous permettra d'accéder rapidement aux options « Améliorer », « Dynamique », « Chaud » et « Froid ». Une fonction très pratique pour celles et ceux qui souhaitent effectuer des retouches de leurs clichés sans pour autant y passer des heures. Les abonnés à Google One peuvent par ailleurs profiter de fonctionnalités supplémentaires, dont les options liées au HDR.