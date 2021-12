Google Photos : le dossier verrouillé arrive pour tous les smartphones Android

Besoin de protéger vos photos et de les mettre à l’abri des regards indiscrets ? C'est désormais possible sans être obligé de posséder un téléphone Pixel . La fonctionnalité de Google Photos, autrefois réservée aux téléphones de la firme de Mountain View, commence à s’étendre à tous les utilisateurs d’appareils sous Android 6 ou versions ultérieures. Elle devrait également être disponible dès le début 2022 sur les appareils iOS.