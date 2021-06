Les Google Pixel les plus récents vont permettre de protéger les photos par mot de passe

Après avoir mis à jour votre Pixel, vous pourrez mettre vos photos à l'abri en les déplaçant dans le Locked Folder. Ce dossier sera protégé par votre écran de verrouillage et son contenu ne s'affichera pas dans votre galerie. Il est également possible de configurer l'appareil photo pour que chaque photo et vidéo s'enregistre directement dans ce dossier.