Actuellement, les outils d’assistance à la navigation pour les personnes aveugles ou malvoyantes fonctionnent principalement en temps réel, c'est-à-dire une fois sur place. Or, pour beaucoup de personnes atteintes de cécité, le fait de ne pas connaître à l’avance les caractéristiques physiques d’un lieu peut générer une forte appréhension. Et c’est précisément ce que cherche à résoudre SceneScout, un agent IA made in Apple.