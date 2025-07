Depuis janvier 2025, la loi française impose aux sites pornographiques de vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Concrètement, lors de la connexion à un site pour adultes, l’utilisateur est redirigé vers un prestataire tiers indépendant qui vérifie son âge à partir d’un document ou d’une donnée fiable. Ce prestataire génère alors une preuve cryptographique : le site reçoit uniquement la confirmation que l’utilisateur a plus de 18 ans, sans accès à d’autres données. Mais il reste toujours cet intermédiaire. Le groupe Aylo, détenant Pornhub, YouPorn et RedTube, s'est récemment opposé à ce mécanisme jugé trop peu sécurisé pour l'utilisateur et en demandant à ce que la vérification de l'âge de l'internaute soit effectué directement sur l'appareil de ce dernier. Les interfaces de ZPK pourraient alors répondre à cette demande.

En parallèle, l'Union européenne impose à chaque état membre de proposer au moins un portefeuille d’identité numérique (EUDI Wallet) d'ici à 2026. En France, cela se concrétise via France Identité. On estime qu'aujourd'hui 93 % de la population européenne a accès à une solution d’eID, mais l’adoption du portefeuille EUDI progresse à des rythmes différents selon les pays. Ces bibliothèques ZPK de Google pourraient ainsi accélérer les travaux, notamment sur les sites gouvernementaux nécessitant une authentification vérifiée.

Le code source de ZPK est disponible sur Github.