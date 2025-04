glittermen

Génial ! Grâce à l’IA, on peut désormais devenir citoyen du monde en quelques clics !

Un faux passeport ? Pas besoin de James Bond ni d’un réseau international… juste un prompt bien placé et hop, bienvenue dans la fraude 2.0 !

Bravo la tech ! On démocratise même les arnaques maintenant. Vive le progrès !

Et pendant ce temps, les systèmes KYC sont toujours en train de zoomer sur nos photos floues pour vérifier si notre oreille gauche correspond bien au standard ISO 19794…

On est à deux doigts de pouvoir s’inscrire à la NASA avec une carte d’étudiant générée par DALL·E.

Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle !

Ah non, attendez… rien n’est sous contrôle.

L’IA est puissante, mais sans cadre solide, elle devient un jouet dangereux. Il est temps de sortir de l’utopie techno et de mettre des limites sérieuses. Sinon, demain, ChatGPT pourra peut-être aussi nous générer un casier judiciaire vierge et une retraite fictive…