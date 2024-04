Un employé de LastPass évite la catastrophe en flairant que l'appel de son P.-D.G. sur WhatsApp était un deepfake

Les deepfakes, ces imitations hyperréalistes générées par intelligence artificielle, sont de plus en plus utilisés par les cyberpirates pour tromper et manipuler leurs victimes, la plupart du temps pour leur extorquer de l'argent. Dans le cas de LastPass, l'audio deepfake était si convaincant qu'il a bien failli tromper la vigilance accrue de l'employé ciblé.

Ce dernier, après avoir été matraqué d'appels et de messages vocaux de son prétendu P.-D.G., a su reconnaître les red flags d'une tentative de fraude : l'utilisation d'un canal de communication non conventionnel chez LastPass comme WhatsApp, la pression d'une urgence non justifiée dans les SMS qu'il recevait et les appels en dehors des heures normales de travail.



Autant de voyants au rouge qui ont conduit l'employé à ignorer les tentatives de contact du faux P.-D.G. et, dans le même temps, à signaler l'incident auprès de la sécurité de LastPass.