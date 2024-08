Les deepfakes audio, ces imitations vocales générées par IA, font des ravages. Ce procédé consiste à analyser des heures d'enregistrements d'une personne pour recréer sa voix à l'identique. Intonations, accent, tics de langage : tout y est. De quoi berner même les proches de la victime.

Les escrocs adorent combiner ça avec le bon vieux coup du faux président sur WhatsApp. L'app permet d'envoyer facilement des messages vocaux très convaincants. Le scénario est usé, mais efficace : on prétexte une urgence pour court-circuiter la méfiance et on joue sur la pression hiérarchique pour pousser à agir vite.