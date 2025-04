Tout le monde, ou presque, a semble-t-il cédé à la fièvre des images Ghibli - et ce, jusqu'au président de la République. Mais une autre voix sur les réseaux sociaux se fait de plus en plus entendre : celle des fans de Hayao Miyazaki.

« C'est très irrespectueux envers Miyazaki » a-t-on ainsi pu lire sous la publication Instagram du président de la République mettant en ligne une de ces images. Car, comme le rappellent plusieurs fans, le génie japonais a déjà témoigné de sa défiance envers l'IA. « Je ne souhaiterais jamais incorporer cette technologie

dans mon travail. Je pense sincèrement que c'est une insulte à la vie même » avait ainsi expliqué le grand maître du genre dans le documentaire Never-Ending Man: Hayao Miyazaki, paru en 2016.