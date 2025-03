OpenAI a travaillé pendant plusieurs mois avant de pouvoir finalement lancer cette fonctionnalité. Elle affiche de meilleurs résultats grâce à ce qu'OpenAI appelle le « binding », ce qui permet à l'IA de ne pas mélanger les différentes demandes exprimées au sein d'un prompt.

Comme l'a expliqué OpenAI, auparavant, si vous demandiez à l'IA de créer une étoile bleue et un triangle rouge, vous pouviez obtenir une étoile rouge et pas de triangle, beaucoup d'IA ayant tendance à mélanger les formes et les couleurs.