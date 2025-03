Et la raison est toute simple. « Les images dans Chatgpt sont beeeaaauuucoup plus populaires que nous l'avions prévu (et nous avions des attentes assez élevées) » justifie le patron d'OpenAI. Il faut dire que les réseaux sociaux sont depuis hier inondés d'images produites par ChatGPT, que ce soit évidemment dans le style Ghibli, ou pour d'autres genres d'images.

Il semble donc que ce petit accroc soit aussi la preuve qu'OpenAI a bien réussi son coup, alors que jusque-là, ChatGPT était un peu en retard dans le domaine de la génération d'image par rapport à ses concurrents. Une IA comme Grok 3 est ainsi déjà capable de produire des images d'un photoréalisme particulièrement saisissant, alors qu'il y sera aussi possible d'y éditer des photos par de simples commandes textuelles.