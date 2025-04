Car, oui, nous sommes là en plein territoire pénal et l'infraction la plus applicable est « faux et usage de faux ». L'article 441-1 du Code pénal, selon les informations de Legifrance : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

Face à ces détournements, la réponse officielle d'OpenAI, contactée par le média TechCrunch est quelque peu… surprenante. Taya Christianson, porte-parole de l'entreprise, la défend en expliquant qu'ils veulent « laisser aux utilisateurs autant de liberté créative que possible ». Un argument qui ne tient évidemment pas la route ; on ne peut invoquer la créativité pour justifier la production de faux documents destinés à tromper ou à obtenir un avantage indu. C'est une interprétation dangereuse et fallacieuse ; au regard du droit français ; de la liberté d'expression.