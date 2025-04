On a entendu tout et son contraire au sujet de la consommation énergétique des LLM. Entre le rapport de l'AIE, qui précise que la consommation en électricité des data centers va plus que doubler et pourrait représenter 945 TWh, soit « la consommation totale d’électricité du Japon aujourd’hui» ou encore « un peu moins de 3 % de l’électricité mondiale, » et à l'opposé, celle d'Epoch AI, selon laquelle une requête ChatGPT moyenne consomme environ 0,3 wattheure, loin des 3 wattheures qu'on lui prêtait jusqu'ici, on a du mal à évaluer la gourmandise de l'IA.

S'il est difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de Starter Pack générés par IA, on sait, selon le site 24heures, que depuis l'intégration de la fonctionnalité de génération d'images dans ChatGPT, plus de 700 millions de demandes ont été traitées en une semaine, ce qui inclut divers types d'images, y compris les « starter packs ». Pour autant, chaque image produite par IA demande une puissance de calcul importante. L’entraînement initial de modèles comme GPT-3 a généré 502 tonnes de CO2 selon une étude de l'université de Carnegie Mellon. Cela correspond aux émissions annuelles de huit voitures thermiques. Et ce chiffre ne prend pas en compte la consommation quotidienne liée aux millions de requêtes effectuées par les utilisateurs. Selon Sasha Luccioni, Responsable IA et climat chez Hugging Face et présidente IA et justice sociale : « Malgré les performances fascinantes de ChatGPT, il est légitime de se demander si le jeu en vaut la chandelle sur le plan environnemental ».

Les serveurs qui réalisent ces calculs doivent être refroidis en permanence pour éviter la surchauffe, ce qui implique une utilisation massive d’eau et d’électricité dans les data centers. Et si l'on se penche précisément sur la consommation requise pour générer un Starter Pack, on est au niveau d'une recharge à 50% d'un smartphone, et 2 à 5 litres d'eau. Soit un désastre écologique.