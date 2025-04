Crée un rendu 3D de haute qualité d'une figurine en style cartoon, présentée sous blister, à la manière d'un jouet de collection. Le fond en carton est <COULEUR> et porte une étiquette de jouet rétro. En haut au centre, en grandes lettres majuscules et en gras, dans un cadre jaune au contour noir, écris "STARTER PACK". Juste en dessous, tu peux écrire <NOM> en plus petit en bas à droite. En haut à droite, un badge bleu circulaire indique "ACTION FIGURE". En haut à gauche, une petite bulle blanche indique "4+".

Le personnage se tient debout, moulé dans une boîte en plastique transparente fixée sur un support en carton plat. Il doit ressembler à la photo que je joins. Son visage est <CARACTÉRISTIQUES DU VISAGE>, avec une pose <CARACTÉRISTIQUES DE LA POSE>. Le ton général est léger et réaliste.

La figurine porte <INDIQUER LES VÊTEMENTS + COULEURS>. Sur le côté de la figurine, intégrés dans des moules en plastique distincts, expose 3 accessoires miniatures : <ACCESSOIRE 1>, <ACCESSOIRE 2>, <ACCESSOIRE 3>. Chaque accessoire s'insère parfaitement dans son propre compartiment moulé.

L'emballage est photographié ou rendu avec des ombres douces, un éclairage uniforme et un fond blanc épuré pour donner l'impression d'une séance photo commerciale. Le style doit allier réalisme et stylisation du dessin animé 3D, à l'image de Pixar ou des maquettes de jouets modernes. Assure-toi que la disposition et les proportions du produit ressemblent à celles d'un véritable jouet vendu en magasin.