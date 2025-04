Le modèle V7 se propose en deux versions, une dite Relax, et une seconde baptisée Turbo, qui coûte tout de même deux fois plus cher que le modèle standard V6. Enfin, une des grandes nouveautés de ce nouveau modèle réside dans le mode « Draft », ou Brouillon, qui coûte deux fois moins cher que le modèle V6. Celui-ci permet de générer une image 10 fois plus rapidement et de proposer une image avec la même qualité qu'une image habituelle, avec simplement un rendu plus faible. L'utilisateur peut ensuite apporter les changements qu'il souhaite.