Paint.NET compte plus de 2,7 millions d'installations. Cet outil de retouche d'image lancé en 2004 en tant que logiciel libre a changé de licence en 2009 : s'il est possible de l'utiliser gratuitement, il est, en revanche, proposé en version payante sur le Microsoft Store. Régulièrement mis à jour et doté d'une communauté plutôt active, Paint.NET est considéré comme une bonne alternative aux logiciels GIMP et Photoshop.