Bientôt un outil de suppression d'arrière-plan intelligent dans Paint

Paint va entrer dans une nouvelle dimension. C'est ce qui était en tout cas promis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle pour l'un des logiciels intégrés d'office à Windows les plus connus au monde. Et si l'on ne peut pas encore générer des images, il sera en revanche bientôt possible de traiter beaucoup plus rapidement vos fichiers sur ce logiciel.

En effet, Windows vient d'annoncer sur son blog le déploiement d'une mise à jour qui va offrir l'accès à un nouvel outil : le suppresseur d'arrière-plan. Cette fonctionnalité est ainsi capable d'analyser l'image et de séparer l'arrière-plan de l'image principale, ce qui va ensuite vous permettre en quelques clics d'effacer nettement le paysage. Autant dire que c'est un gain de temps appréciable qui est promis.