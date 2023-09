Microsoft ajoute les calques et la gestion de la transparence à Paint

Bientôt plus besoin de télécharger Paint.NET, GIMP ou même Photoshop pour réaliser un montage simple d'image sur Windows ? C'est en tout cas ce que semble vouloir Microsoft, qui ajoute enfin des fonctionnalités indispensables à son logiciel Paint, lancé tout de même en 1985. Ces nouveautés sont cependant destinées dans un premier temps aux Insiders (canaux Canary et Dev, version 11.2308.18.0 ou plus), puisque le commun des utilisateurs et des utilisatrices devra encore un peu patienter.