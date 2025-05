Le protocole est issu d'une idée ancienne de la cryptographie appelée preuve à divulgation nulle de connaissance. Elle permet de démontrer qu’on détient une information sans la révéler. Appliquée à la géolocalisation, elle sert à montrer que l’on est quelque part dans une zone, sans dire où exactement. Pour gérer cela, les chercheurs ont divisé la surface de la Terre en une grille composée d’hexagones réguliers. Chaque hexagone représente une zone définie, dont la taille est adaptable selon les besoins : un quartier, une ville, voire une région.

Quand une personne veut prouver qu’elle est dans un secteur, elle génère une preuve cryptographique qui correspond à la présence dans l’un des hexagones sélectionnés. Cette preuve est vérifiable par un tiers sans que celui-ci sache précisément où l’utilisateur se situe dans la zone. Le protocole utilise des preuves succinctes non interactives (appelées zk-SNARK) qui rendent les calculs efficaces.

Le système peut s’adapter selon la précision souhaitée. Plus la zone choisie est petite, plus la localisation est précise, mais la confidentialité diminue. Au contraire, une zone plus large protège mieux la vie privée, mais ne fournit qu’une indication vague de la position.

Cette méthode ne fonctionne pas sans un point de départ fiable. Elle requiert une source de localisation validée, comme un réseau de satellites GNSS ou une infrastructure réseau. Ensuite, la preuve à divulgation nulle de connaissance prend le relais pour garantir que la localisation affichée ne trahit pas plus d’information que nécessaire.