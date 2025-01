Sur le site officiel de GeoSpy, Daniel Heinen, fondateur de Graylark, explique que le système a été formé sur des millions d'images à travers le monde. Cela lui permet d'identifier des repères géographiques distincts tels que les styles architecturaux, la flore, les caractéristiques du sol et leurs relations spatiales. GeoSpy traite chaque image à travers son modèle d'IA, et pour chaque requête, il fournit une liste classée des 10 emplacements les plus probables avec des coordonnées précises. Si le système est capable d'analyser des endroits à travers le globe, il dispose d'une couverture particulièrement forte aux États-Unis.

Selon Daniel Heinen, l'outil a pris de l'ampleur ces six derniers mois. Certains l'utilisent pour vérifier si les annonces d'appartement à louer sont bel et bien valides. La police s'en sert dans des affaires de pédophilie ou pour géolocaliser une manifestation. Il ajoute que GeoSpy pourrait également se révéler efficace dans le cadre d'une guerre territoriale : une simple photo du camp ennemi prise par un drone permettrait de prédire le chemin qu'une ligne de tank s'apprête à emprunter et planifier alors une contre-attaque.

Mais comme l'explique 404media, les échanges des utilisateurs au sein du canal Discord de la société ont pris un autre tournant. Certains testeurs ont choisi d'exploiter cet outil pour offrir des services de pistage auprès de détectives privés. Les choses dérapent, il fallait s'y attendre, à l'image de ces logiciels espions qui tentent de se masquer derrière des outils de contrôle parental.