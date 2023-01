Pourquoi Meta attaque cette entreprise qui prétend anticiper les crimes... en scrutant les comptes Facebook ?

Si la surveillance de l'activité des utilisateurs est préjudiciable, l'efficacité de telles solutions reste à démontrer. En effet, elles seraient défectueuses et leurs algorithmes, pas assez avancés, ne seraient pas en mesure de prédire avec pertinence et efficacité la criminalité. De plus, un audit au sein de la police de Los Angeles aurait révélé que cette technologie est incohérente, et biaisée sur le plan social et racial. La police de La Nouvelle-Orléans en a d’ailleurs déjà fait les frais récemment.