Selon les informations publiées par 404 Media et Wired, plus de 12 000 applications Android et iPhone ont servi à la récupération de ces données. La liste comprend des applications très utilisées telles que Candy Crush, MyFitnessPal, Tumblr, Vinted et Call of Duty: Mobile. Des applications françaises comme Gala, Leboncoin et Télé-Loisirs font également partie de cette liste. Un porte-parole de Tinder, initialement cité dans cette liste, a déclaré : « La sécurité est une priorité absolue pour Tinder. Nous n'avons aucun lien avec Gravy Analytics et n'avons aucune preuve que ces données proviennent de l'application Tinder ».

Les données ne proviendraient pas directement d'un code intégré dans les applications, mais seraient obtenues grâce aux flux d'enchères en temps réel liés à la publicité en ligne. Cette méthode permet aux courtiers en données d'accéder à des informations précises sur les déplacements des utilisateurs sans leur consentement explicite.

L'ampleur de la fuite est considérable. Les pirates affirment avoir obtenu plus de 10 téraoctets de données, ce qui représenterait potentiellement plus de 217 milliards de points de localisation précis. Ces informations incluent la latitude, la longitude et l'heure exacte des déplacements des utilisateurs. Des exemples fournis par les pirates montrent des positions de téléphones dans divers pays, dont le Mexique, le Maroc, les Pays-Bas, la Corée du Nord, le Pakistan et la Palestine.