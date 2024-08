Sans aller jusqu'à la paranoïa, certains pourraient également s'inquiéter que ces informations d'utilisateurs et employés soient exploitées par la Russie à des fins géopolitiques et stratégiques, notamment liées au conflit en Ukraine et au Moyen-Orient.

En attendant d'en savoir plus, si vous avez téléchargé et utilisé l'application Moonly, soyez attentif aux moindres mouvements suspects de vos comptes, surveillez vos e-mails et assurez-vous de modifier l'ensemble de vos mots de passe. En un mot comme en cent : protégez vos données.