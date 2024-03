Google, Microsoft, Amazon : les géants de la tech rendent leurs services cloud indisponibles en Russie

Le directeur de Basalt SPO, un développeur russe de logiciel, a déclaré à Windows Report que « les entreprises du pays qui ont payé pour de tels services étrangers ont manqué d'anticipation. Il y a toujours eu le risque que l'accès à ces derniers soit coupé, et c'est ce qu'il s'est passé. C'est un réel problème pour les organisations qui ne sont pas encore passées à des services et des fournisseurs domestiques. » On n'a effectivement guère de mal à croire la catastrophe que cela peut représenter pour une société qui repose sur de tels services et y perd son accès du jour au lendemain.