Google, en faillite forcée en Russie

Moscou cherche, bon gré mal gré, à se « dégoogliser » de plus en plus, ou du moins à se défaire des services et produits occidentaux dans certains domaines. Ainsi, alors que l'iPhone est devenu persona non grata dans les mains des politiques, des médias sociaux comme Facebook sont bloqués par le Kremlin depuis plus d'un an. Même si les habitants sont habitués à utiliser les services locaux depuis des années, la faillite de Google s'inscrit dans la rupture entre le plus grand pays du monde et l'Occident.