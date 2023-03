Pourquoi Moscou ne veut plus d'iPhone dans les mains des hommes politiques russes

Avec le raffinement extrême des moyens d'infiltration et d'écoute atteint aujourd'hui, la question de la sécurité des communications est devenue une véritable obsession dans le monde des gens de pouvoirs. Et ce, surtout quand des pays sont en confrontation quasi directe, comme c'est le cas pour la Russie et les États-Unis.

Dans ce cas, mieux vaut faire attention au matériel que l'on utilise. C'est ce qu'ont dû se dire les autorités russes. Ainsi, lors d'une conférence organisée par le Kremlin, le premier directeur adjoint de l'administration présidentielle Sergueï Kirienko a demandé aux hommes politiques en charge d'affaires domestiques d'abandonner leur iPhone.

Cette décision devra être rapidement appliquée, avant le 1er avril, selon le journal Kommersant. Elle est motivée par de possibles fragilités des téléphones Apple pouvant être exploitées par les services de renseignement occidentaux.