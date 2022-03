Guerre en Ukraine : Apple aurait désactivé l'achat d'applications sur l'App Store en Russie

C'est via un rapport légèrement confus d'iPhones.ru que le site Apple Insider mentionne le fait que les achats sur l'App Store et l'iTunes Store auraient été bloqués en Russie par Apple. Il n'est vraisemblablement plus possible d'ajouter des fonds au solde d'un compte ou d'acheter des cartes-cadeaux pour recharger le solde en question. Les banques auraient même été tout simplement désactivées pour empêcher les achats sur la boutique.