VKontakte, le plus grand des réseaux sociaux russes, supprimé de l'App Store

C'est au tour du premier réseau social russe d'être directement affecté par les événements. Fondé par Pavel Durov, aujourd'hui à la tête de Telegram, il est depuis l'année dernière sous le contrôle des autorités russes. En plus d'être dominant en Russie, VKontakte est également populaire dans les autres communautés russophones du monde entier et sert ainsi de plus en plus la propagande et la désinformation du gouvernement de Poutine.