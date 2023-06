Pourquoi (et comment) la Russie a coupé ses accès à Google Actu ?

Et ce n'est pas la première fois que le Kremlin s'attaque à Google Actualités. Accusé de relayer de fausses informations au début de la guerre en Ukraine, en mars 2022, l'accès à cette plateforme avait été restreint en Russie. De manière plus générale, si la décision a cette fois été prise en urgence à cause des événements particulièrement graves, la pression des autorités se fait de plus en plus grande sur Internet.

Au début de la guerre, on avait ainsi entendu parler de la volonté des autorités de créer espace web national séparé. De même, de grands acteurs comme WhatsApp ou Wikipédia empilent les amendes et les sanctions, alors que le Kremlin pousse les citoyens du pays à utiliser les outils locaux comme Yandex (le moteur de recherche) ou Vkontakte (le réseau social). Des outils plus faciles à censurer.