Wikipédia prend une grosse amende en Russie, voilà pourquoi

Sur ses différentes pages liées au conflit, Wikipédia relaie les informations transmises par des médias et agences de presse internationaux, comme Reuters. L'agence avait notamment pu constater sur place l'absence de dommages ou de morts lors d'une soi-disant frappe aérienne russe qui aurait tué 600 Ukrainiens… dont on ne retrouve pas trace. Wikipédia précise dans ses lignes que l'armée russe faiblit et qu'elle présente des lacunes, ce que Moscou et Vladimir Poutine voient comme un mensonge et une humiliation.