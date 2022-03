Wikipedia : un rédacteur Biélorusse arrêté pour "diffusion de fausses informations anti-russes"

On ne sait pas exactement quels apports de sa part dans l'article sur l'invasion de l’Ukraine par la Russie ont provoqué son arrestation, toutefois, selon le Wikipedia anglais, Bernstein a fait face à de nombreuses critiques de contributeurs russes, l'accusant de ne pas prendre le parti neutre demandé par Wikipedia. Selon un article de Slate, de nombreux débats ont eu lieu au sein de la communauté de contributeurs russes, partagée entre la neutralité totale, des visions pro-russes de la guerre et, à l'inverse, des adeptes des faits qui qualifient bien cela comme une invasion et non comme une « opération spéciale de démilitarisation et dénazification de l'Ukraine ».