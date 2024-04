Après avoir cloné Wikipédia, la Russie censure sa nouvelle version et la remplace par des articles de propagande

Wikipédia est l’encyclopédie collaborative incontournable sur le web. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle est également disponible au téléchargement. Il est ainsi possible de retrouver facilement les entrées de son choix et de consulter l’ensemble de ses contenus hors ligne, sur différents appareils. Gratuite et illimitée, l’application Wikipédia est dotée de fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience utilisateur. Parmi elles, on peut citer le mode lecture hors ligne, la sauvegarde d’articles et la synchronisation des favoris.