Les USA sanctionnent les Russes pour ingérence électorale et piratage informatique

« Non-respect récurrent de la Russie à l'égard des règles internationales »

L'Agence mondiale antidopage, cible de la vendetta russe

Les sanctions sont tombées à Washington. Ce mercredi 19 décembre, le a pris des mesures significatives à l'encontre de seize agents de la Direction générale des renseignements (GRU) de Russie, accusés de s'être livrés à tout un tas d'activités malveillantes comme l'ingérence dans les élections américaines de 2016, le piratage de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ou encore l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal en Angleterre, en mars dernier. Les personnes visées voientParmi les personnes sanctionnées par le Trésor américain, qui se justifie d'apporter «», on retrouve Elena Khusyaynova, Comptable en chef du projet Lakhta, projet accusé d'avoirdans l'élection présidentielle des États-Unis de 2016.Neuf des agents concernés par les sanctions, soupçonnés d'avoir favorisé l'élection du candidat républicain Donald Trump en menant une vaste, ont déjà été inculpés aux USA en octobre. Ces agents sont accusés par les États-Unis d'avoir mené des cyber-attaques menant à la divulgation de documents volés et d'avoir utilisé, en ligne, des personnages fictifs qui se faisaient passer pour des Américains dans le but de s'immiscer dans l'élection présidentielle.S'agissant de l'Agence mondiale antidopage, celle-ci avait annoncé avoir été victime d'une attaque en 2016. Le Trésor américain rappelle que le GRU avait divulgué de manière totalement illégale des, en en modifiant certaines. Ces attaques étaient intervenues après la révélation par l'AMA d'un système de dopage organisé des athlètes russes, directement piloté par le Kremlin de 2011 à 2015.Enfin, deux agents, Alexander Petrov et Ruslan Boshirov, ont été désignés par les États-Unis comme ayant été chargés d'en utilisant un agent neurotoxique de type militaire à Salisbury, en 2018. Plusieurs gouvernements (britannique, allemand, français, canadien) avaient indiqué que le GRU russe était responsable de l'attaque.