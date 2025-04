Pour savoir si votre système est vulnérable, vous pouvez vérifier la présence du composant Visual Composer Framework via l'URL « hote:port/nwa/sysinfo ». Si vous identifiez la présence de « VCFRAMEWORK.SCA » ou « VCFRAMEWORK » et que vous n'avez pas appliqué les derniers correctifs de sécurité, votre système est probablement à risque. « Si la ligne indique "NO", alors le composant n'est pas installé », explique l'agence française cyber.