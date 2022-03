Les 5 types de vulnérabilités les plus courantes selon Trend Micro

Autre vulnérabilité très connue : celle d'autorisation et d'accès. C'est un vrai cercle vicieux, puisqu'il faut faire en sorte de limiter le nombre de personnes, au sein de l'équipe DevOps, qui auront des droits d'accès d'administration élevés. Car plus ce nombre est grand, plus la surface d'attaque vulnérable est importante. « Il est préférable de réglementer étroitement l'accès aux systèmes et les autorisations pour effectuer des actions spécifiques », explique Trend Micro. Si le pirate parvient à exploiter une vulnérabilité de sécurité du contrôle d'accès, les conséquences peuvent être dramatiques, on pense notamment à une escalade de privilèges, un contenu non autorisé exposé ou à un déni de service distribué. Mieux vaut ainsi, au moment de créer une application, appliquer le principe du « moindre privilège » au sein des équipes DevOps, pour atténuer les risques. Des Clouds comme Azure ou AWS proposent ces services d'identité adaptés.