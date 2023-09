Trois failles de cybersécurité non résolues inquiètent les raffineries et usines pétrochimiques du monde

Les résultats du spécialiste de la visibilité OT (systèmes de technologie opérationnelle), IT (technologie de l'information) et IoT (objets connectés) sont hélas alarmants après la découverte de trois vulnérabilités. L'une d'elles a directement été classée à « haut risque », en ce qu'elle peut compromettre l'intégrité et la confidentialité des opérations industrielles.