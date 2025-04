Deux jours plus tard, le 25 avril, un second communiqué précise la situation. La navigation reste possible sur le site et l'application, mais avec des limitations significatives : pas de paiements sans contact, et perturbation du service Click & Collect. M&S réitère ses excuses et promet de tenir ses clients informés. Un incident apparemment sous contrôle, selon le message officiel qui évoque simplement quelques « inconvénients » à venir.